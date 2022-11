Mondim de Basto: projeto “AFVR na Escola” com os alunos de Vilarinho

O projeto “AFVR na Escola” regressou, esta semana, a Mondim de Basto para uma nova sessão de apresentação, desta vez junto dos alunos da Escola EB1 de Vilarinho.

O projeto “AFVR na Escola” é uma iniciativa da Associação de Futebol de Vila Real, que conta com a colaboração do Município de Mondim de Basto e do Agrupamento de Escolas local, e que tem como objetivo despertar nas crianças e jovens o gosto pela prática desportiva, de forma a combater a obesidade e o sedentarismo com atividades desportivas regulares.

Além de ficarem a conhecer a oferta desportiva no concelho, todas as crianças receberam um kit promocional da Associação de Futebol de Vila Real que inclui um boné, t-shirt e material didático.