Mondim de Basto reconhecido como ‘Município Amigo do Desporto”

O Município de Mondim de Basto foi, recentemente, distinguido como “Município Amigo do Desporto’.

Este galardão é atribuído, anualmente, pela entidade Cidade Social, que desenvolve um programa de boas práticas e de formação para os diferentes agentes desportivos dos Municípios, tendo em vista o incremento ou melhoria das ofertas físicas e desportivas nos diferentes concelhos.

A Vereadora Carla Silva explica que “o trabalho desenvolvido nesta área do desporto, tem tido muito boa aceitação por parte da população Mondinense que adere às iniciativas e se sente motivada a praticar exercício físico com regularidade”. Prova dessa motivação é a recente abertura de novos núcleos de atividade física, em diferentes localidades do concelho, onde a população mais idosa está mais sensibilizada para a importância da atividade física, enquanto promotor de qualidade de vida.

No último ano, e no âmbito do protocolo com a Cidade Social, foram desenvolvidas diversas ações de formação, gratuitas e acreditadas pelo IPDJ, dirigidas para todos os residentes e para profissionais que exercem funções da área desportiva, no concelho de Mondim de Basto.

A melhoria das condições para a prática de diferentes modalidades, bem como dos equipamentos de apoio à atividade física é também uma aposta da autarquia Mondinense que investiu, recentemente, na reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo.

Desenvolver políticas municipais dirigidas à promoção do desporto, da saúde e da qualidade de vida da população de Mondim de Basto é um compromisso assumido pelo executivo municipal para os próximos tempos.