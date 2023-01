Mondim de Basto: vice-presidente acompanhou trabalhos de limpeza depois do mau tempo

A precipitação e o vento forte que se fizeram sentir nos últimos dias na nossa região, obrigaram a uma prontidão dos serviços municipais, que responderam com rapidez e eficácia às diversas solicitações.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Carlos Amorim, esteve no terreno com as diferentes equipas a acompanhar os trabalhos de limpeza e desobstrução de vias, mas também na monitorização das intervenções.

O lugar dos Carvalhos, freguesia de Atei, registou as situações mais preocupantes, onde se verificaram deslizamentos de terras e galgamento das margens das linhas de água, pondo em perigo a circulação rodoviária e o acesso de pessoas a habitações.

Face às inúmeras ocorrências foi necessário o empenho e colaboração das Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários e Guarda Nacional Republicana.

A autarquia de Mondim de Basto continua empenhada em resolver, o mais breve possível e de forma eficaz, todas as situações decorrentes do forte temporal.