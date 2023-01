Movimenta da Beira participa no I Encontro Intermunicipal de “Cantores de Janeiras”

O I Encontro Intermunicipal de “Cantadores de Janeiras”, acontecerá no dia 29 de janeiro (um domingo), a partir das 14h30, no Largo da Feira, em Carrazeda de Ansiães. O Município de Moimenta da Beira será representado pelo Grupo de Cantares da Câmara Municipal.

Este evento será o primeiro do Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023, que cumprirá a “bonita e secular tradição”, estando confirmadas as presenças de grupos de cantadores de Janeiras dos 19 Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Douro. Neste certame cada grupo cantará uma música, animada por instrumentos musicais típicos do folclore Português. A CIMDOURO vai ter um Stand à disposição do público para degustação dos vinhos do Douro. A animação está garantida, neste encontro das gentes do Douro que está aberto à participação de todos.

São muitos os eventos que percorrerão todos os municípios da CIMDOURO, ao longo de 2023 . A presença dos vinhos do Douro será uma constante, pois pretende-se que a região surja envolvida nesta celebração extra, como Cidade Europeia do Vinho. Os 19 municípios estão a mostrar a força da região, uniformizando a imagem e comunicação e desenvolvendo uma APP com agenda de eventos calendarizados de janeiro a dezembro. Outra das iniciativas será a presença no Aeroporto Francisco Sá Carneiro para atrair Turistas para a região e, ainda, a participação em certames internacionais, junto do Parlamento Europeu e das comunidades portuguesas.

Abrir o Douro ao mundo é ademais outro propósito desta candidatura, desta forma a CIMDOURO irá participar, esta semana, na FITUR, Feira de Turismo Internacional, no Pavilhão de Congressos em Madrid.

A região do Douro, durante décadas a fio, centrou-se apenas e só na produção de vinho. Hoje o Douro, território de paisagens carismáticas com alma e atitude, com o seu aprazível rio navegável, tem a ambição legítima de trazer o mundo ao Douro. E será esta descoberta do Douro, esta vivência do Douro “in situ”, que gerará mais-valias ao que produzimos, ao que aqui criamos, ao nosso vinho, à nossa vinha, à nossa gente.

Esta é uma oportunidade única para promover o enoturismo, a cultura e o património e evidenciar “o vinho como elemento estratégico e essência da atividade económica”.

