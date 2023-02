Mulher de 53 anos arguida por incêndio florestal em Santa Marta de Penaguião

O Comando Territorial de Vila Real, através de elementos da Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Peso da Régua, no dia 8 de fevereiro, constituiu arguida uma mulher de 53 anos por incêndio florestal, no concelho de Santa Marta de Penaguião.

No seguimento de uma investigação relativa a um incêndio florestal que deflagrou no dia 6 de fevereiro, os elementos da EPF apuraram que o foco de incêndio teve início numa queima de amontoados para eliminar sobrantes agrícolas, que se terá descontrolado, provocando um incêndio que consumiu cerca de 0,25 hectares de mato.

No seguimento das diligências policiais, foi constituída arguida a mulher responsável pela queima, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.

Durante o ano de 2022, o Comando Territorial de Vila Real identificou 46 suspeitos de incêndios florestais, dez dos quais foram detidos em flagrante.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.