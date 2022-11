Mulher detida por corrupção passiva em Mirandela

Foi detida uma mulher fortemente indiciada pela prática do crime de corrupção passiva, em Mirandela

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público – Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Mirandela, procedeu à detenção de uma mulher pela presumível autoria do crime de corrupção passiva.

A investigação permitiu apurar que a suspeita, pelo menos desde o ano de 2015, terá violado as suas obrigações funcionais em processos de adjudicação de contratos de prestação de serviços celebrados entre a Associação Municípios da Terra Quente Transmontana e terceiros, causando com essa conduta prejuízo ao erário público.

No decurso das diversas diligências de investigação, efetuadas no âmbito do inquérito em curso, foram ainda constituídos arguidos mais dois homens e uma sociedade, sendo localizados e apreendidos elementos probatórios relacionados com os ilícitos em investigação.

A detida, com 45 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.