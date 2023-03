Município de Alijó aposta na construção de ETAR biológicas

Integrado no seu plano de reestruturação das infraestruturas de saneamento básico do Concelho, o Município de Alijó decidiu avançar com a construção de oito novas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), tendo optado na sua maioria pelas chamadas ETAR biológicas que assentam numa tecnologia inovadora denominada ilhas flutuantes de cortiça. O total do investimento é superior a 1,8 milhões de euros.

Tendo em conta as atuais necessidades em termos de tratamento de águas residuais, a solução escolhida vai permitir diminuir o consumo de energia e melhorar a eficiência das ETAR, tornando-as ecologicamente mais sustentáveis, com a vantagem acrescida de exigir menos manutenção.

Este sistema será implementado nas novas ETAR de Carlão, Francelos, Pegarinhos, Ribalonga, Santa Eugénia e Vilar de Maçada. Estão também em construção duas ETAR compactas em Vale de Mendiz e em Souto Escarão.

De ressalvar que estas ilhas flutuantes consistem em plataformas de cortiça modulares que permitem o crescimento de plantas à superfície da água, que poderão depois ser replantadas em jardins públicos.

Estas intervenções representam um forte investimento num serviço público de caráter estrutural, essencial ao bem-estar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente.

