Município de Alijó inaugura Sala Ambientes Educativos e Inovadores no Agrupamento de Escolas

Terá lugar no próximo dia 7 de dezembro, às 10 horas, a inauguração da Sala Ambientes Educativos e Inovadores, um espaço educativo inovador equipado com material tecnológico de última geração que irá funcionar no Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó.

Este é mais um relevante investimento do Município de Alijó na área da Educação, que tem em vista a potenciação da aprendizagem e da inovação, assim como o desenvolvimento de competências do século XXI.

A inauguração termina com uma visita e demonstração das diferentes áreas de trabalho do espaço. Durante a tarde, terão lugar dois painéis com diversos oradores ligados às temáticas da digitalização da educação, ambientes e metodologias inovadoras. A iniciativa é dirigida a educadores de infância, professores do ensino básico, secundário e educação especial, assim como aos interessados pela temática.

A criação de um ambiente educativo inovador é uma das medidas que integrou o Plano Integrado e Inovador de Combate ao insucesso Escolar – PIICIE Alijó Educa+, financiado pelo Norte 2020. O projeto envolveu proporcionar a alunos e docentes o desenvolvimento das expressões complementares da criatividade, do conhecimento, da autonomia e de decisão, suscitando interesse por atividades de forte presença/cariz tecnológico, interativo e criativo, que vão ao encontro dos interesses e motivações atuais dos alunos.

Através do PIICIE Alijó Educa+ foram disponibilizados equipamentos informáticos, material audiovisual e mobiliário. Simultaneamente, foi desenvolvido um plano de capacitação para práticas pedagógicas inovadoras direcionado a docentes.