Município de Alijó promove gastronomia das Freguesias no Xantar

O Município de Alijó esteve presente no Xantar – Salão Internacional de Turismo Gastronómico com uma mostra da melhor gastronomia e produtos endógenos das Freguesias que aceitaram o desafio lançado pela autarquia. Este evento, que decorreu entre 9 e 13 de novembro, em Ourense, Espanha, é a única feira gastronómica acreditada da Península Ibérica.

Durante cinco dias, os azeites, os vinhos e outros produtos endógenos do Concelho estiveram em destaque nesta grande montra de promoção do segmento de oferta turística, Gastronomia e Vinhos, num mercado emissor de proximidade. A Freguesia de Sanfins do Douro promoveu um showcooking dedicado às tripas, com o Restaurante Bacalhau.

O Município de Alijó agradece a participação e o empenho das Juntas de Freguesias, assim como de todos os produtores locais que aproveitaram este palco ibérico para promover os seus produtos. Uma palavra de agradecimento também ao Rancho Folclórico “O Plátano de Alijó”, a quem felicitamos pela sua excelente atuação durante o certame.

A 23ª edição do Xantar contou com um total de cerca de 300 expositores, durante cinco dias intensos de atividades e experiências gastronómicas.

GC CM