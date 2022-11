Município de Alijó reforça sensibilização para a reciclagem

O Município de Alijó lançou a campanha digital “Alijó + Verde” para reforçar a sensibilização para a reciclagem. Diariamente, são partilhados nas redes sociais conselhos, dicas ou curiosidades com o objetivo de consciencializar os munícipes sobre a adoção de comportamentos que visam o uso eficiente e sustentável dos recursos, a redução dos desperdícios, a separação dos resíduos e colocação em ecopontos, para que possam ser encaminhados para reciclagem.

A meta passa por fazer chegar a mensagem a todos aqueles que usam redes sociais, nomeadamente os mais jovens e que estes possam absorver a informação, aplicá-la no seu dia-a-dia e transmiti-la junto dos munícipes mais velhos ou daqueles que não utilizam a internet.

O projeto inclui o lançamento de um site didático (que será disponibilizado em breve), orientado para o público juvenil, onde poderão encontrar diversos conteúdos, nomeadamente curiosidades, dados sobre a reciclagem, desenhos/ilustrações para colorir, notícias, dicas e, todas as semanas, haverá um novo quiz para testar conhecimentos.

Durante a campanha, serão também lançados desafios aos munícipes, de modo a envolvê-los numa dinâmica de comunicação, sensibilização e educação para as questões ligadas à reciclagem.

Assumindo um compromisso claro com as gerações futuras, esta iniciativa da Câmara Municipal insere-se num conjunto de políticas ambientais marcadas pelo desenvolvimento sustentável, procurando preservar e valorizar o meio ambiente e adotando medidas de combate e de adaptação às alterações climáticas.

Este projeto, que conta com o apoio da Sociedade Ponto Verde, é mais um contributo ativo do Município de Alijó para que as metas de reciclagem dos resíduos de embalagens possam ser alcançadas em benefício do ambiente, através de políticas próprias e da ativação de medidas dinamizadoras da alteração comportamental.

Em paralelo, este projeto inclui também a iniciativa “Alijó Certifica”, que consiste na atribuição de um selo de certificação às empresas e entidades locais que implementam boas práticas no âmbito da reciclagem. A certificação poderá ser requerida pelas empresas e entidades com sede ou filial no Concelho, através de um site próprio a anunciar em breve.

Pretende-se que estas duas ações resultem num impacto positivo e significativo na mudança de comportamentos, contribuindo para que o Concelho de Alijó se posicione como uma referência em matéria de políticas ambientalmente sustentáveis.