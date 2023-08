Município de Alijó reivindica pontos de entrega de água na ligação dos sistemas de abastecimento de Parada do Pinhão e Vila Chã

O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, esteve em Alijó, a 03 de agosto, para assistir à apresentação pública do projeto de ligação do Sistema de Abastecimento de Água de Parada do Pinhão ao Sistema de Abastecimento de Água de Vila Chã, uma empreitada da responsabilidade da empresa Águas do Norte. Durante a sessão, o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, reivindicou a inclusão nesta empreitada de pontos de entrega de água para abastecimento às oito aldeias da Freguesia de Vila Verde.

Tanto o Secretário de Estado do Ambiente, como os responsáveis da empresa Águas do Norte, mostraram-se disponíveis para rever o projeto em fase de obra e aceder ao apelo do Presidente da Câmara Municipal de Alijó que visa beneficiar a população da Freguesia de Vila Verde, que não é servida pela rede pública de abastecimento.

José Rodrigues Paredes considera que esta é uma obra muito importante para o Concelho de Alijó, cujo sistema de abastecimento de água atingiu níveis preocupantes, em 2022. A apresentação do projeto foi feita pelo Presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte, José Machado do Vale. A empreitada implica um investimento de 5,3 milhões de euros e permitirá reforçar a fiabilidade e a qualidade do Sistema de Abastecimento de Água de Vila Chã, que serve os municípios de Alijó e Murça.

Esta solução vai permitir, em caso de necessidade, o abastecimento parcial do Sistema de Vila Chã a partir do Sistema de Parada do Pinhão, através da instalação de uma conduta adutora gravítica numa extensão aproximada de 15 quilómetros.