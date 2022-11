Município de Alijó vai distinguir empresas e instituições locais com boas práticas de reciclagem

O Município de Alijó deu início, com o apoio da Sociedade Ponto Verde, a um processo de certificação das empresas e entidades locais que implementam boas práticas no âmbito da reciclagem. Esta iniciativa tem como objetivo a atribuição do Selo “Alijó Certifica” a todas as empresas, comércios, IPSS, Juntas de Freguesia ou outras entidades públicas do Concelho que demonstrem que cumprem, nos seus espaços, um conjunto de requisitos (já implementados ou a implementar até 31 de dezembro), sendo atribuídos dois tipos de Certificação.

A certificação deve ser requerida pelas empresas e entidades com sede ou filial no Concelho até 31 de dezembro de 2022, em www.alijó-certifica.pt. Os requisitos são a disponibilização de ecopontos nas suas instalações, a adesão à recolha seletiva porta-a-porta (este serviço pode ser solicitado através do Município) e promover, pelo menos, uma ação de sensibilização/formação junto dos seus colaboradores. A atribuição de cada um dos Selos está dependente do número de requisitos cumpridos pela entidade candidata.

A Certificação é um instrumento que permitirá estabelecer uma dinâmica contínua e sustentável de mudança comportamental, através da diferenciação positiva do tecido empresarial associativo do Concelho. As empresas certificadas beneficiarão do reconhecimento, por parte dos clientes e da comunidade, de que são uma entidade cumpridora e que protege o ambiente.

O Município de Alijó espera que esta iniciativa se materialize numa elevada adesão e compromisso por parte dos empresários, comerciantes e outros responsáveis de instituições do Concelho, permitindo dar continuidade ao seu contributo ativo para que as metas de reciclagem dos resíduos de embalagens possam ser alcançadas em benefício do ambiente, através de políticas próprias e da ativação de medidas dinamizadoras da alteração comportamental.

Assumindo um compromisso claro com as gerações futuras, esta iniciativa da Câmara Municipal insere-se num conjunto de políticas ambientais marcadas pelo desenvolvimento sustentável, procurando preservar e valorizar o meio ambiente e adotando medidas de combate e de adaptação às alterações climáticas.