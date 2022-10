Município de Boticas distinguido com Prémio “Viver em Igualdade”

O Município de Boticas foi distinguido com o Prémio “Viver em Igualdade | Biénio 2022 – 2023”, iniciativa promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual, em cerimónia realizada no passado dia 20 de outubro, em Guimarães, contando com a presença da Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, da Presidente da CIG, Sandra Ribeiro, e representantes das 34 Autarquias premiadas.

O Município de Boticas esteve representado pela Vereadora da Câmara Municipal e Conselheira Local para a Igualdade, Isabel Torres.

O Prémio tem como objetivo distinguir e reconhecer Autarquias com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, a nível interno e no âmbito do território, enquanto agentes de desenvolvimento e entidades privilegiadas para a concretização de ações e medidas que permitam a territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos da ENIND e dos Planos Nacionais de Ação.

O Município de Boticas viu, assim, reconhecida a sua intervenção como um exemplo positivo de não discriminação, cujos princípios estão referenciados no Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação (PMIND).

GC CM