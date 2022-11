Município de Boticas distinguido na Gala de Prémios “Melhores Municípios para Viver em 2022”

O Município de Boticas foi distinguido na Gala de Prémios “Melhores Municípios para Viver 2022”, com os galardões de “Melhor Município para Viver” nas áreas do Ambiente, Mobilidade e Transportes e Urbanismo e Habitação.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pelo Vice-presidente, Guilherme Pires, e pela Vereadora Isabel Torres, recebeu os respetivos prémios numa cerimónia que decorreu na passada quinta-feira, dia 3 de novembro, na Sala da Capela do Colégio da Trindade, na Universidade de Coimbra.

O autarca afirmou que “é um orgulho enorme enquanto Presidente de Câmara e, acima de tudo, botiquense, poder receber estes prémios que são a prova de como o trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos em prol do nosso concelho dá frutos”.

“O estudo, realizado por uma entidade independente, permite-nos perceber a opinião dos nossos munícipes e constatar que Boticas é um concelho com futuro”, disse Fernando Queiroga, acrescentando que “estes galardões contribuem para atrair mais pessoas e melhores investimentos para a nossa terra”.

De referir que os Prémios “Melhores Municípios para Viver” resultam do estudo feito pelo INTEC – Instituto de Tecnologia Comportamental, com o apoio do Jornal de Notícias, tendo como objetivo principal avaliar a qualidade de vida nos concelhos portugueses.

O trabalho do INTEC é sustentado em três pilares – condições objetivas de vida (condições ambientais, infraestruturas e oportunidades oferecidas pelos municípios, por exemplo), bem-estar subjetivo (satisfação geral com as condições objetivas de vida e felicidade com a vida em geral) e qualidade percebida das relações entre diferentes grupos sociais e culturais.

Daqui emergem os dez domínios sob avaliação: ambiente; economia e emprego; ensino e formação; felicidade; identidade, cultura e lazer; mobilidade e transportes; saúde; segurança, diversidade e tolerância; turismo; e urbanismo e habitação.

GC