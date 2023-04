Município de Boticas mantém aposta na proteção e valorização de espaços verdes urbanos 

O Município de Boticas tem em curso a segunda ação prevista na candidatura “Intervenções de resiliência dos territórios face ao risco – (re)arborização de espaços verdes e a criação de ilhas-sombra em meio urbano – Boticas + Verde”, financiada pelo COMPETE 2020 e que contempla processos de corte de ramos, aplicação de podas corretivas, formativas, sanitárias e seletivas de segurança em exemplares arbóreos e arbustivos, bem como a plantação de árvores e de arbustos autóctones da região.

As intervenções estão a ser realizadas em vários espaços verdes da vila, nomeadamente, no Jardim do Fontão, Jardins das Piscinas Municipais, Campo da Feira, Jardim do Pavilhão Multiusos, na variante da Estrada Nacional 311, Espaço Verde do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Praceta do Fontão, entre outros.

Com este projeto pretende-se valorizar e proteger os espaços de fruição pública, face aos riscos a que a população está sujeita, potenciados pelas alterações climáticas e aumentar a biodiversidade dos espaços verdes, reforçando a arborização crescente dos espaços com novas espécies, tornando-os, deste modo, em espaços mais resilientes, menos vulneráveis e com maior sustentabilidade ambiental.

De referir que esta operação tem um investimento total elegível de 75.000,00€, uma comparticipação FEDER de 75.000,00 €, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 100%.

GC CM