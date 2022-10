Município de Boticas reduziu em 50% o consumo de energia na iluminação pública 

Fruto do investimento realizado na renovação da rede de iluminação pública do Concelho, através da substituição das antigas luminárias de vapor de sódio e de vapor de mercúrio por lâmpadas com tecnologia LED, o Município de Boticas conseguiu uma redução no consumo de energia elétrica na iluminação pública na ordem dos 50% no primeiro semestre de 2022, quando comparado com igual período do ano anterior. Esta redução do consumo de energia repercutiu-se, obviamente, na poupança financeira, representando perto de 50 mil euros só no primeiro semestre de 2022, estimando-se que este valor possa atingir mais do dobro quando chegarmos ao final do presente ano. Para além da diminuição dos custos associados ao consumo de energia elétrica, este investimento contribuiu de uma forma muito evidente para a redução da “pegada ecológica”, já que se evita a emissão de cerca de 400 toneladas/ano de dióxido de carbono (CO 2 ) para atmosfera.Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas, fala de “uma poupança muito significativa que traduz as preocupações da autarquia na necessidade de poupar energia e que pode ser utilizada para o investimento em áreas consideradas prioritárias para a qualidade de vida e o bem estar da população”, sublinhando ainda que “este é apenas mais um exemplo da gestão criteriosa dos recursos financeiros do Município e do equilíbrio que procuramos manter todos os dias”.

