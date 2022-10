Município de Boticas reuniu com a Equipa para a Igualdade na Vida Local

Realizou-se na passada quarta-feira, dia 19 de outubro, no edifício dos Paços do Concelho uma reunião da Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL), grupo de trabalho criado no âmbito do Protocolo para a Igualdade e Não Discriminação | Nova Geração celebrado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e o Município de Boticas.

Este acordo, que visa a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” (ENIND), prevê a criação, a nível local, de uma EIVL com o objetivo de propor, conceber, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as medidas e as ações desenvolvidas previstas no Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação (PMIND).

A equipa é constituída por duas Conselheiras Locais para a Igualdade, uma interna e outra externa, nomeadamente Isabel Torres, Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, e Irene Dias Cadime, Psicóloga e Investigadora da Universidade do Minho, respetivamente, por dirigentes da autarquia ligados às áreas dos Recursos Humanos, Orçamento, Urbanismo, Intervenção Social, Saúde e Educação e representantes de entidades locais.

De referir que o PMIND é instrumento de planeamento de políticas públicas locais direcionadas para a Igualdade e Não Discriminação, nomeadamente tornar transparente a política de combate e eliminação, de e por parte do Município, de toda e qualquer forma de discriminação, o reforço de uma cultura institucional que valorize a igualdade de género, assente na pessoa humana e que se estenda às outras dimensões sociais, o desenvolvimento de práticas e ações positivas que visem combater e eliminar toda e qualquer forma de discriminação e ainda tornar o território num lugar mais equitativo, justo, inclusivo e, consequentemente, mais coeso e sustentável.