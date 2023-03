Município de Chaves assume transferência de competências na área da ação social

A partir do próximo dia 03 de abril, o Município de Chaves assume o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), decorrente da transferência de competências do Instituto de Segurança Social, I.P., para as Câmaras Municipais, no domínio da Ação Social.

O SAAS é um serviço que assegura o atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou emergência social.

Este serviço vai ser assegurado por uma equipa da área social do Município e encontra-se localizado nas instalações do Setor de Ação Social, na Travessa do Jardim, na freguesia da Madalena, em espaço próprio, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

Poderá entrar em contacto através da linha de emergência com o número de telemóvel 960441667, estando ainda disponível para os utentes o seguinte email saas-utentes@chaves.pt

GC GM