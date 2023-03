Município de Chaves inicia recolha de biorresíduos em áreas urbanas

Promover um território mais sustentável é objetivo prioritário do Município. Para tal, a separação dos resíduos biodegradáveis é fundamental!

Através do Projeto de Recolha Seletiva de Biorresíduos,apoiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Chaves irá iniciar a recolha de biorresíduos nas áreas urbanas e periurbanas, permitindo, assim, alargar práticas mais sustentáveis em todo o território.

Nas freguesias rurais, os resíduos orgânicos já são habitualmente utilizados pela população para compostagem/fertilizante ou para alimentação de animais, ações de grande valor ambiental, que proporcionam o aproveitamento benéfico dos mesmos, contribuindo para a economia circular.

Com o objetivo de transferir estas boas práticas para a população mais urbana, e para depósito dos resíduos alimentares produzidos nas habitações e nos setores da restauração, comércio e serviços, serão colocados estrategicamente contentores próprios, de tampa castanha, devidamente identificados.

As zonas abrangidas integram as freguesias urbanas e confinantes, nomeadamente Faiões; Madalena e Samaiões; Outeiro Seco; Santa Cruz Trindade e Sanjurge; Santa Maria Maior; Santo Estêvão; Vale de Anta; Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras; Vila Verde da Raia e Vilar de Nantes.

Saliente-se que a separação destes resíduos, que ocupam cerca de 37% do caixote do “lixo comum”, irá promover a redução do tratamento de resíduos indiferenciados, através de uma gestão mais eficiente.