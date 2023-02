Município de Lamego cria novo estradão na Serra das Meadas

O Município de Lamego deu início à abertura de um novo estradão que vai ligar, na Serra das Meadas, a “Curva do Coelho” à Capela do Senhor da Serra, num trabalho articulado pelo Gabinete Técnico Florestal.

Esta intervenção é enquadrada no âmbito da iniciativa “Arborizar 25”, promovida pela autarquia, que vai reflorestar e arborizar o concelho, tendo em conta as prioridades estabelecidas pelo Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais, incluindo em terrenos baldios, em parceria com a Junta de Freguesia de Lamego.

O novo caminho terá uma componente de corta-fogo para a salvaguarda das manchas florestais no topo da Serra das Meadas. Será complementado com uma “cortina” alternada de espécies coníferas autóctones – camaciparis e cedros – mais resistentes a incêndios, cujas características aumentarão a faixa de segurança.

Também serão plantas outras espécies de flora arbórea e arbustiva nas encostas interiores e contíguas a este novo estradão, com o objetivo de reflorestar as colinas. Estas espécies autóctones – carvalhos, bétulas, freixos, medronheiros, tramazeiras, pilriteiros e loureiros – serão escolhidas para reforçar a biodiversidade da zona.

Em articulação com os Sapadores Florestais e a RIBAFLOR – Associação Florestal das Terras de RibaDouro, o Município de Lamego tem feito a gestão das faixas de combustível nesta área, um esforço que permitirá uma ação de reflorestação consequente no tempo e a promoção da regeneração natural.

Os trabalhos serão concluídos em breve para garantir o acesso a viaturas de combate a incêndios, com largura de segurança e clareiras para inversão de marcha ao longo do caminho. O trilho também poderá ser percorrido a pé.

GC CM