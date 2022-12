Município de Lamego e NERVIR lançam novo serviço de apoio a empresas

O Município de Lamego e a NERVIR – Associação Empresarial vão passar a disponibilizar, a partir do próximo mês de janeiro, um novo serviço de apoio à comunidade empresarial do concelho.

A NERVIR começará a prestar aos empresários e potenciais investidores, apoio e informação em diversas áreas como a internacionalização ou a formação e, duas vezes por mês, um técnico prestará apoio presencial aos empresários que o solicitem.

Os interessados neste atendimento devem fazer a respetiva marcação prévia, através do Gabinete de Apoio ao Investidor e Empreendedorismo do Município de Lamego.

Recorde-se que, no início do ano, esta autarquia e a NERVIR celebraram um protocolo de cooperação com vista à dinamização do tecido económico local, através da disponibilização de serviços de apoio à comunidade empresarial, contribuindo assim para o desenvolvimento e modernização das empresas.