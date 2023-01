Município de Lamego e Ribaflor reforçam cooperação na defesa da floresta

A Câmara Municipal de Lamego reforçou esta terça-feira, dia 24, a colaboração com a RIBAFLOR – Associação Florestal das Terras de Ribadouro no âmbito da defesa da floresta e da gestão de faixas de combustível, nomeadamente na rede viária do concelho. Através do novo acordo de colaboração firmado com esta associação, a autarquia atribuirá um subsídio anual de 67 mil e 500 euros para assegurar o bom funcionamento da sua equipa de sapadores florestais, complementando o apoio concedido pelo Governo.

Para além de efetuar serviço público de ações de silvicultura preventiva, esta equipa de sapadores também poderá realizar trabalho para proprietários privados.

“A segurança das nossas pessoas e da nossa floresta tem sido uma preocupação permanente. Nesse sentido, temos dedicado muitos recursos em ações de limpeza e manutenção dos espaços públicos e florestais como forma de prevenção contra incêndios e garantimos que os trabalhos continuarão em todas as zonas necessárias”, explica o Presidente Francisco Lopes.

GC CM