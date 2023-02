Município de Lamego entrega prémios a vencedores de concurso de montras

O Município de Lamego procedeu à entrega dos prémios do Concurso “Montras de Natal” que contou este ano com a participação recorde de 115 estabelecimentos comerciais. A loja “A Casa da Cerâmica” foi a grande vencedora desta iniciativa que pretendeu dinamizar e revitalizar o comércio local e estimular o espírito criativo dos lojistas.

Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, marcou presença na entrega de prémios que decorreu, a 13 de fevereiro, na Loja Interativa de Turismo (LIT), elogiando o trabalho e o envolvimento de todos que permitiu que a cidade tivesse um maior espírito natalício. “Vi, com orgulho, que os nossos comerciantes se empenharam muito neste concurso e deram o seu melhor ao nível criativo, tornando as nossas ruas ainda mais bonitas. Com esta iniciativa, a autarquia dinamizou a atividade económica local, num contexto muito difícil”, explicou.

Para a avaliação das montras, o júri do concurso teve em consideração vários critérios, nomeadamente a adequação ao tema, a harmonia e estética de conjunto, a originalidade/ criatividade, as cores e materiais utilizados e a iluminação.

Este ano, o Município de Lamego atribuiu, pela primeira vez, prémios aos dez primeiros classificados. Todos os participantes receberam ainda um prémio de participação no valor de 50€.

GC CM