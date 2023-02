Município de Mondim de Basto apoia 197 produtores agropecuários 

A Câmara Municipal de Mondim de Basto está a apoiar, financeiramente, todos os produtores agropecuários do concelho, com o valor correspondente às intervenções sanitárias realizadas durante o ano de 2022, nos efetivos animais das espécies bovina, ovina e caprina.

No último ano, foram intervencionados cerca de 3706 animais, dos quais 1198 bovinos e 2508 ovinos e caprinos, o que representa um investimento do Município de 15.742€.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, considera esta medida de comparticipação financeira municipal importante para apoiar os agricultores residentes ou sediados no concelho, com os custos inerentes ao controlo de sanidade animal, que é obrigatório, sendo também uma forma de incentivar o desenvolvimento ou a manutenção da produção animal no concelho.

A agricultura e, particularmente, a produção pecuária apresenta-se como um meio de subsistência de muitas famílias, sendo uma das principais atividades das freguesias de montanha.

Valorizar o setor agrícola, os produtos de qualidade como a raça maronesa nos bovinos e a raça bravia nos caprinos, é apostar no desenvolvimento do concelho.

GC CM