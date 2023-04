Município de Mondim de Basto concretiza Medida de Incentivo à Natalidade com apoio de 36 mil euros 

Os primeiros apoios da Medida de Incentivo à Natalidade implementada, recentemente, pelo Município de Mondim de Basto, foram entregues a 25 crianças do concelho.

No Salão Nobre dos Paços do Concelho foram recebidas as 25 crianças e respetivas famílias, que apresentaram candidatura e reuniam os requisitos para beneficiar do apoio de 750 euros anuais que a autarquia Mondinense está a entregar às crianças nascidas a partir do dia 1 de janeiro de 2022, até perfazerem os 3 anos de vida.

Esta primeira entrega de apoios corresponde a um investimento de 36 mil euros que o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, considera “fundamental para atenuar os custos associados à parentalidade e, em simultâneo, criar um território socialmente mais apelativo para se viver e trabalhar”.

O aumento da natalidade e a fixação de jovens no concelho são uma prioridade para o executivo Mondinense que tem vindo a adotar medidas concretas para melhorar as condições de vida das famílias e reforçar a proteção social na área do Município.

A Medida de Incentivo à Natalidade continua ativa e recetiva a novas candidaturas e pretende contribuir para o desenvolvimento de um concelho mais jovem e mais solidário.

