Município de Mondim de Basto distinguido com Prémio “Viver em Igualdade”

O Município de Mondim de Basto foi reconhecido como um dos melhores locais para se viver em igualdade.

Este reconhecimento foi formalizado no passado dia 20 de outubro, numa cerimónia que decorreu no Teatro Jordão, em Guimarães, onde a Vereadora da Câmara Municipal, Carla Silva recebeu das mãos da Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Doutora Isabel Almeida Rodrigues, o Prémio “Viver em Igualdade”.

A distinção dos municípios com o Prémio “Viver em Igualdade” é uma iniciativa bienal, promovida pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação que se destina a reconhecer concelhos com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, quer na sua organização ou funcionamento, quer nas atividades por si desenvolvidas.

Recorde-se que o Município de Mondim de Basto tem aprovado o Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, que vigorará no quadriénio 2022-2025, onde o Município assume o compromisso de promoção de políticas locais que contribuirão para uma mudança social, que convergirá na igualdade efetiva de direitos.

Como explica a Vereadora Carla Silva, “as questões de igualdade entre mulheres e homens, a prevenção e combate à violência doméstica, bem como o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais, deve ser uma preocupação não só a nível nacional, mas também a nível local. Vamos continuar a trabalhar na construção de uma sociedade mais justa e tolerante”.