Município de Murça assinalou Dia Mundial do Enoturismo

A Oficina Criativa de Turismo de Murça resolveu proporcionar uma experiência diferente, aliando a doçaria conventual aos vinhos generosos deste Concelho. Era um convite aos sentidos, oferecendo a oportunidade de degustar os sabores daquilo que de melhor se faz nesta região.

Esta iniciativa foi realizada com o propósito de assinalar o Dia Mundial do Enoturismo, e teve lugar, no passado dia 13 de novembro, no Parque Urbano, em Murça.

O executivo Municipal tem enfatizado a importância do turismo nas várias vertentes, como o enoturismo, como um fator preponderante para a valorização do território deste concelho.