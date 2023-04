Município de Ribeira de Pena assinala Dia Mundial da Água

A qualidade da água fornecida aos consumidores é uma prioridade constante do Município de Ribeira de Pena, que mensalmente investe na desinfeção, tratamento e realização de análises de controlo de qualidade através da aplicação do Programa de Controlo de Qualidade da Água, elaborado anualmente e aprovado pela Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos.

Nesse sentido, Município assinalou o Dia Mundial da Água, com a realização de atividades junto do Centro Escolar e do Centro Ocupacional, de forma a sensibiliza-los para a importância do fornecimento da mesma com qualidade e em quantidade suficiente.

No Centro Ocupacional decorreu uma ação de sensibilização, em que foi explicado o trabalho efetuado pelo Município para que se cumpram todos os parâmetros de salubridade e consumo. Ao mesmo tempo, e em parceria com a Águas do Norte, foi promovida uma oficina experimental de ciência e educação ambiental com os alunos do pré-escolar e 1º ciclo com o propósito de elucidar para o valor da Água e para a sustentabilidade do Planeta.

Esta iniciativas estão inseridas no programa “Março Ambiental” desenvolvido pela Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Ribeira de Pena.