Município de Ribeira de Pena disponibiliza Centro Ocupacional para pessoas com necessidades especiais

O centro funciona de segunda a sexta, nas antigas instalações do infantário, sede dos Centros de Convívio, em Ribeira de Pena, com o objetivo de salvaguardar que a extensão das limitações apresentadas pelas pessoas com necessidades especiais não demarque a sua integração social.

Neste Centro, são desenvolvidas atividades ocupacionais para assegurar condições de equilíbrio físico e psicológico a jovens e adultos com dificuldades físicas e intelectuais. Todas as atividades de apoio visam a valorização pessoal, assim como a sua integração na comunidade, o que se traduz também em ajuda às respetivas famílias.

O Centro Ocupacional disponibiliza apoio técnico permanente e promove, para além de atividades lúdicas, a participação em ações culturais, desportivas e recreativas.

Para João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena “é com total sentido de responsabilidade que este executivo criou e apoia incondicionalmente este projeto”.

João Noronha frisou também a importância que este tem no aumento da qualidade de vida das pessoas que frequentam este espaço, através de um acompanhamento diário e personalizado por parte de todos os profissionais envolvidos, sempre preocupados no bem-estar dos utentes.

Através deste Centro Ocupacional, o Município está a contribuir para a construção de uma sociedade mais autónoma e inclusiva.

GC CM