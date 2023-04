Município de Sabrosa comemora Dia Internacional da Família para todas as gerações

O Município de Sabrosa assinala, nos próximos dias 14 e 15 de maio, o Dia Internacional da Família, com diversas atividades dirigidas a várias gerações e públicos diferenciados.

No dia 14 de maio, domingo, com a organização do CLDS 4G Sabrosa, as atividades decorrerão durante toda a manhã, no Parque BB King, com um programa destinado a toda a família, onde a animação e o convívio andarão de mãos dadas. As atividades iniciam pelas 9h15, com um aquecimento pela Academia We Wonder, seguindo-se uma caminhada pela Rota Urbana de Magalhães, decorrendo em simultâneo uma aula de dança ao ar livre. No final da manhã as comemorações continuam com o bolo comemorativo do Dia da Família, terminando com o Workshop “Poupe com a Pitada do Pai” dirigido por Rui Marques.

No dia 15 de maio, as atividades serão dedicadas às IPSS’S, decorrendo no Mercado dos Produtos Durienses, o Dia da Família IPSS, organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa em parceria com as IPSS´S locais e os parceiros da Rede Social concelhia. Das comemorações faz parte a Missa Celebrativa, pelas 11h00, seguindo-se um almoço convívio entre todos com animação musical. A tarde será preenchida com diversos jogos populares, terminando o dia com um bolo comemorativo.