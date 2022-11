Município de Sabrosa marcou presença na 25.ª edição da INTUR

Entre os dias 18 e 20 de novembro o município de Sabrosa esteve presente na INTUR – Feira Internacional de Turismo de Interior, iniciativa que decorreu na cidade espanhola de Vallodolid.

Esta foi a primeira vez que o município de Sabrosa marcou presença neste certame, concorrendo assim para a estratégia de divulgação e promoção do concelho, dos seus produtos, dos seus recursos e do seu território, junto do público espanhol.

No stand do município os visitantes puderam encontrar uma vasta e completa oferta dos nossos produtos endógenos, como o vinho, o azeite e o mel, sem esquecer a sua riqueza cultural, histórica e gastronómica, e em especial a excecional hospitalidade das gentes de Sabrosa.

A INTUR é uma feira Internacional de turismo, que celebrou este ano a sua 25.ª edição, com o objetivo de difundir o turismo e os seus recursos de interior, sendo uma oportunidade singular de divulgação e promoção, captação e desenvolvimento de fluxos turísticos e de valorização de territórios.