Município de Sabrosa ofereceu plataformas digitais de aprendizagem à comunidade escolar

O município de Sabrosa ofereceu recentemente o acesso a duas plataformas digitais de aprendizagem, nomeadamente a “Escola Virtual” e a “Plataforma Reeducar +” a alunos, docentes, coordenadores e encarregados de educação, sendo o ensino uma das suas principais preocupações e prioridades.

A “Escola Virtual”, projeto que que teve início no ano letivo 21/22, abrange 336 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário regular e profissional da Escola Miguel Torga, e tem como primordial objetivo contribuir para o sucesso escolar e reforçar, nos alunos, a vontade de estudar de uma forma desafiante, fazendo parte da plataforma ganhar medalhas, participar em desafios e receber pontos, que poderão ser trocados por prémios na loja online.

Além de incentivar o estudo, o conjunto de funcionalidades e recursos interativos fomenta também a interação com os professores em tempo real. Os professores dispõem de conteúdos de todas as disciplinas e de ferramentas de ensino, assim como, da monitorização de desempenho e da gestão do processo de aprendizagem de cada estudante.

Por sua vez, a “Plataforma Reeducar +” é destinada à comunidade educativa da educação pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico (alunos, docentes, coordenadores e encarregados de educação), e proporciona um ambiente de aprendizagem rico em tecnologia, e a facilidade no ensino, no trabalho colaborativo e na partilha de ideias.

Através de centenas de atividades multimédia dinâmicas, interativas e lúdicas, para serem utilizadas na escola e em casa, os alunos aprendem ao seu ritmo e de forma criativa. No mural da aplicação, os professores e os coordenadores podem partilhar ideias, projetos e experiências, sob a forma de imagens, vídeo ou texto para toda a comunidade virtual.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, referiu que “Num momento onde as plataformas digitais de ensino-aprendizagem assumem um papel fundamental para o sucesso educativo, esperamos que esta oferta de acesso a estas plataformas contribua decisivamente para o sucesso escolar, aproximando os alunos ainda mais de um futuro brilhante.”

A riqueza e a diversidade dos milhares de recursos são fundamentais para uma melhor compreensão e aprendizagem eficaz, para que as crianças desempenhem um papel ativo na comunidade.

Saiba mais sobre as plataformas digitais de aprendizagem:

“Escola Virtual” em https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/sabrosa.htm

“Plataforma Reeducar +” em https://reeducarmais.cm-sabrosa.pt/

GC CM