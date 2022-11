Município de Santa Marta de Penaguião promove concurso de Montras de Natal

O Município de Santa Marta de Penaguião, com o objetivo de dinamizar e valorizar o comércio tradicional, tornando-o mais atrativo durante a quadra natalícia e, simultaneamente, promover a dinamização turística do Concelho, lança o Concurso Montras D’Ouro.

Podem inscrever-se no concurso todos os estabelecimentos comerciais ou de serviços, localizados no Concelho de Santa Marta de Penaguião, com montras visíveis ao público.

As inscrições são válidas até ao dia 16 de dezembro. Mais informações no site do Município de Santa Marta de Penaguião na Internet.

E boas montras!