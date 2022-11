Município de Vila Real aderiu à iniciativa “A Terra Treme”

No dia 9 de novembro, pelas 11h09, o município de Vila Real, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e em estreita articulação com a ANEPC, aderiu à iniciativa A TERRA TREME, com a realização do exercício de sensibilização para o risco sísmico no Centro Escolar de Lordelo.

Participaram nesta simulação, que contou com a presença do Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, cerca de 300 pessoas, entre crianças, professores e pessoal auxiliar. Esta atividade contou ainda com a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca.

No decorrer do exercício, que teve a duração de 1 minuto, os participantes foram convidados a executar os 3 gestos que salvam: BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR.

Muitas zonas do globo são propensas a sismos e Portugal é um território com zonas particularmente sensíveis a este risco pelo que esta iniciativa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pretende chamar a atenção para a importância de comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de sismo e que podem salvar vidas. Neste sentido, é fundamental dar a conhecer os procedimentos que devem ser seguidos antes, durante e depois de um sismo.

