Município de Vila Real apresenta programa do Mês da Juventude 2023

O programa do Mês da Juventude 2023, que se prolongará até ao mês de junho, arranca a 29 de abril com a atividade Bila Jovem Solidário “Voluntariado no Alvão”, que juntará dezenas de jovens no Parque Natural do Alvão, numa ação de sensibilização ambiental que incluirá uma caminhada e recolha de lixo.

Criatividade, solidariedade, voluntariado e meio ambiente, são alguns dos temas que serão abordados ao longo das próximas nove semanas nas diversas iniciativas preparadas pelo Município com e para os jovens vila-realenses, proporcionando a partilha de experiências e momentos de confraternização.

O Dia da Europa, a 9 de maio, a Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2023 e Mostra de Vestidos Reciclados “Juventude&Eco”, no dia 17, a Mostra da Juventude e o Dia do Escuteiro, a 20 de maio, e o Bila Empreende, no dia 24, são alguns dos eventos que marcarão este Mês da Juventude 2023.

O Vice-Presidente e Vereador da Juventude, Alexandre Favaios, salientou a importância de celebrar a Juventude e reconhecer o papel fundamental dos jovens para o futuro da sociedade e para o desenvolvimento sustentável, e deixou um convite a todos os jovens vila-realenses para que aproveitem estas atividades ao máximo.

GC CM