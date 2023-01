Em 2022, o Município de Vila Real celebrou o Ano Europeu da Juventude

Ao longo do ano de 2022, o município de Vila Real celebrou o Ano Europeu da Juventude promovendo inúmeras iniciativas direcionadas para os jovens, que foram convidados a embarcar nas propostas e desafios lançados pela autarquia, como é o caso do dia do Voluntário, a Semana Europeia da Juventude, Agora Eu, Discover EU e o roadshow do evento Time to Move. Celebrou ainda dias relevantes, como o Dia da Europa, com a organização de exposições (os Jovens Erasmus + e a Europa) e o Dia Internacional da Juventude.

Os jovens passaram por grandes dificuldades durante a pandemia de COVID-19, pelo que o Ano Europeu da Juventude procurou colocar em evidência a importância da juventude europeia para a construção de um futuro melhor – mais ecológico, mais inclusivo e digital.

Nas palavras do Vice-Presidente e Vereador da Juventude, Alexandre Favaios, ao longo do ano os serviços da Juventude deram continuidade a tão nobre trabalho em prol dos jovens, afirmando o compromisso de solidificar e dar robustez às iniciativas e projetos já existentes e continuar a inovar e a apresentar novas propostas. Neste âmbito, destacam-se alguns dos projetos já consolidados e bem conhecidos dos jovens vila-realenses, como o Orçamento Participativo Jovem, a Medalha Municipal Mérito Juvenil, o Mês da Juventude (Gala Miss, Juventude&Eco, Arte na Rua, Bila Empreende, Juventude com marca), Mostra da Juventude e dia do Escuteiro da Bila, Jovem Autarca, Oficinas Criativas de Natal e candidaturas a programas Ocupação Tempos Livres, Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e as Florestas (ambos promovidos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude).

No que se refere a novos projetos destaca-se, no ano transato, o início do processo de elaboração do Plano Municipal da Juventude e o lançamento do programa “Linha F”, através do qual se pretende garantir uma maior equidade entre as pessoas jovens dos meios rurais e dos meios urbanos, com a elaboração e apresentação de propostas e/ou projetos que vão ao encontro das expetativas, anseios e necessidades da população mais jovem que habita nas freguesias de Vila Real. Por último, salienta-se a aprovação de uma candidatura apresentada pelo município ao Corpo Europeu de Solidariedade, um programa da União Europeia destinado aos jovens interessados em participar em atividades de solidariedade nas mais variadas áreas, que permitiu a um grupo de 10 jovens vila-realenses promover ações de voluntariado, no âmbito do Projeto “Bila Jovem Solidária”.

Assim, e de acordo com os objetivos do Ano Europeu da Juventude 2022, o desígnio do município é continuar neste caminho e ajudar os jovens, sobretudo aqueles com menos oportunidades, no sentido de se tornarem cidadãos ativos e agentes da mudança, inspirados num sentimento de pertença a Vila Real e à Europa. Recorde-se que o município faz parte, desde 2019, da rede Eurodesk Portugal, rede europeia de informação com serviços em 35 países, cuja missão é promover e divulgar iniciativas europeias de mobilidade juvenil, com orientação personalizada e apoio no que toca a oportunidades internacionais. Esta Rede reúne cerca de 1000 provedores locais, os chamados “multiplicadores”, que são organizações regionais ou locais que trabalham com jovens, fornecendo-lhes informações e aconselhando-os sobre oportunidades de mobilidade.