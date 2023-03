Município de Vila Real continua aposta na recolha de biorresíduos

O Município de Vila Real, na sequência da aprovação da candidatura a apoios comunitários, apresentou, no dia 10 de fevereiro, a sua Estratégia Municipal para os Biorresíduos, no âmbito da qual será efetuada a recolha e separação de materiais orgânicos com vista à sua valorização, e consequente diminuição dos custos a pagar pela deposição de resíduos em aterro. Esta estratégia abrangerá, não só as populações dos territórios urbanos e periurbanos, mas também os rurais.

Depois de uma primeira fase de grande sucesso na distribuição dos pequenos contentores domésticos, o Município continua a apostar na divulgação e sensibilização para a separação deste grupo de resíduos/matéria-prima de grande impacto. Para isso continuará a disponibilizar a cada um dos contratos AdIN, um contentor de 10 litros para que os agregados possam fazer/aderir à separação de resíduos orgânicos em diversos postos de entrega:

De 2ª a 6ª feira entre as 9:00h e as 17:30h – no Centro de Ciência de Vila Real e na Agência de Ecologia Urbana de Vila Real

Aos Sábados, das 12:00 às 22:00 n’O Nosso Shopping

Para além destes locais, a campanha pelas escolas do Concelho irá continuar de forma a alcançar o maior número de vila-realenses.

Para qualquer informação adicional aceder ao site www.vilarealmaissustentavel.pt ou ambiente@cm-vilareal.pt

Desde já, agradecemos por nos ajudar a fazer de Vila Real + Sustentável!

GC CM