Município de Vila Real e associações de estudantes promovem campanha solidária

As Associações de Estudantes dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Vila Real, em parceria com o município, vão assinalar o Dia do Voluntário, que se celebra a 5 de dezembro, levando a cabo uma campanha de angariação e recolha de bens alimentares, roupa e brinquedos. Esta campanha solidária envolverá toda a comunidade educativa, desde alunos, docentes, funcionários e encarregados de educação.

Os bens recolhidos no âmbito desta iniciativa serão entregues a instituições de solidariedade escolhidas pelas próprias associações de estudantes. Participarão nesta angariação de bens as associações de estudantes da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Escola Profissional Agostinho Roseta, Escola Profissional do Nervir e Colégio João Paulo II- Polo Vila Real.

Esta iniciativa permitirá aos jovens colocar em prática alguns dos princípios fundamentais do voluntariado, promovendo a reflexão sobre as boas práticas de responsabilidade social juvenil e estudantil, contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens.