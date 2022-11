Município de Vila Real e Rede de Bibliotecas comemoram centenário de Saramago

Decorreu na Câmara Municipal, no dia 16 de novembro, a sessão de encerramento das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago, uma iniciativa que resultou da parceria entre o município de Vila Real e a Rede de Bibliotecas, no âmbito da qual, ao longo do último ano, se realizaram diversas atividades para celebrar Saramago, a literatura e a importância da leitura.

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, depois de dar as boas-vindas a todos os presentes salientou a importância de se comemorar a educação, a cultura e o conhecimento. Deixou ainda uma palavra de alento para todos os que desenvolvem um excelente trabalho em prol do sucesso educativo e do crescimento dos níveis de literacia nas escolas do nosso concelho.

Nesta sessão de encerramento foram inauguradas várias exposições sobre a vida e a obra de José Saramago que precisamente neste dia faria 100 anos. Foram ainda lidos alguns excertos de obras de Saramago por alunos dos vários níveis de ensino, e ouvida a música que Teresa Salgueiro compôs a partir do Poema “Alegria” de José Saramago, cantado por Sofia Lopes, aluna do Conservatório Regional de Música de Vila Real da classe da professora Mónica Lacerda.

Alexandre Favaios, Vereador do Pelouro da Educação, enalteceu e deixou uma palavra de reconhecimento e elogio à Rede de Bibliotecas pelo magnífico trabalho que tem vindo a realizar, realçando a importância deste trabalho em rede, assim como a cada uma das professoras bibliotecárias que nas suas escolas desenvolveram, no último ano, no âmbito do centenário de Saramago, um conjunto de iniciativas, desde exposições, teatro, visualização de filmes, entre outras, com o intuito de celebrar Saramago, a importância que teve para Portugal com a conquista do Prémio Nobel, mas sobretudo o seu papel enquanto educador de um conjunto de gerações. Por fim, o Vereador deixou o desejo de que este trabalho em rede continue e floresça nos próximos anos.

As exposições estão patentes na Câmara Municipal e podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, durante o horário laboral.