Município de Vila Real entregou novos livros nas bibliotecas escolares

O Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, deslocou-se às Bibliotecas Escolares que integram RBVR onde, em nome do município, ofereceu novos livros para enriquecimento do espólio literário destes espaços. A escolha das obras foi feita no seguimento do levantamento das necessidades identificadas e irão, desta forma, contribuir para a diversidade da leitura e oferta literária disponibilizada aos alunos. Na ocasião foi ainda entregue uma publicação sobre o Eixo Atlântico e a Euro Região, que Vila Real integra.

A Câmara Municipal tem na Rede de Bibliotecas de Vila Real (RBVR) um parceiro fundamental na missão de desenvolver ações colaborativas nos domínios da educação, da ciência, da cultura e das artes, em prol do sucesso educativo e do crescimento dos níveis de literacia dos alunos.

“Acreditamos que investir na diversidade de possibilidades de leitura aumentará proporcionalmente as possibilidades de interesse pela mesma”, afirmou o autarca que aproveitou ainda a ocasião para expressar o seu apreço pelo magnífico trabalho que a Rede de Bibliotecas Escolares tem vindo a fazer, em particular, as professoras bibliotecárias responsáveis pela dinamização de diversas iniciativas de incentivo à leitura nas suas escolas.

GC