Município de Vila Real homenageou atrizes vila-realenses no Dia da Mulher

O Município de Vila Real assinalou, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher prestando homenagem a seis mulheres com um percurso profissional e de vida ligado às artes, mais concretamente ao Teatro. Com ampla atividade e experiência no Teatro local, igual ou superior a cerca de 30 anos, as mulheres homenageadas foram Bibiana Marina Mota de Carvalho, Maria Antonieta Ferreira Pizarro Teixeira, Maria Helena Vital Leitão, Isabel Cristina Sousa Feliciano, Glória de Sousa e Noélia Domínguez.

Sendo a cultura, e o teatro em particular, uma área onde a Igualdade de Género e as conquistas das mulheres têm uma expressão muito significativa, o município entendeu ser importante reconhecer o papel desempenhado por estas atrizes na disseminação dos valores democráticos e cívicos igualitários dedicando, ao longo de décadas, a sua vida à cultura e ao teatro, sublinhou Mara Minhava, vereadora do pelouro de Ação Social e Igualdade.

O presidente da Câmara Municipal, para além das mulheres que estavam a ser homenageadas em Vila Real, falou de outras mulheres, aquelas que há cerca de um ano viram a sua vida despedaçada, as mulheres ucranianas “com quem sofremos diariamente, são verdadeiramente as salvadoras do seu povo, da sua herança, da sua cultura, das suas crianças. São também das que mais sofrem as consequências da guerra”. João Gaspar, presidente da Assembleia Municipal, na sua intervenção destacou a luta de todas as “Marias”, as mães que lutaram e continuam a lutar para dar o melhor aos seus filhos mesmo que isso signifique sacrificarem-se por eles, prestando-lhes uma sentida homenagem.

Foi uma sessão recheada de emotividade, expressa também nas palavras que cada uma das atrizes partilhou com o público que encheu o Salão Nobre para assistir e se associar a esta bonita homenagem.

Recorde-se que o Município de Vila Real assume na sua agenda política a promoção da Igualdade de Género e Não Discriminação da Mulher, reconhecendo que esta dimensão é fundamental para o desenvolvimento e a coesão sociais, bem como para a qualidade de vida de mulheres e de homens a nível local. Neste desígnio são várias as iniciativas da autarquia que se associam à celebração de datas com um forte simbolismo e importância na afirmação destes princípios e valores, sendo de referir neste âmbito o recentemente aprovado Plano Municipal para a Igualdade – BILA. IG, que assegura a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município.