Município de Vila Real inaugurou Escola de Trânsito Virtual

O Município de Vila Real investiu 21 mil euros na aquisição de cinco simuladores virtuais para a Escola Fixa de Trânsito (EFT). Com esta aquisição a autarquia pretende garantir as condições necessárias à utilização plena desta infraestrutura de educação rodoviária, deixando de estar condicionada pelas condições climatéricas.

Alexandre Favaios, Vereador da Educação, explicou que a Escola Fixa de Trânsito, inaugurada em 2005 com o objetivo de prestar apoio à educação e prevenção rodoviária, “tem um espaço interior dedicado à componente teórica e outro espaço exterior com pista para aulas práticas onde é possível simular situações de trânsito idênticas às reais, com quadriciclos e bicicletas adequados à faixa etária do utente”, sendo a pista exterior um espaço aberto “em determinadas alturas do ano verificava-se uma diminuição significativa do número de utentes, por isso mesmo decidimos avançar para a escola fixa de trânsito virtual”.

A expectativa da autarquia é que esta nova valência da Escola Fixa de Trânsito possa contribuir para o aumento do número de utentes pois, para além da utilização dos simuladores em espaço coberto da EFT, também permite a flexibilidade na deslocação às escolas pois o transporte do equipamento simulação virtual, composto por um simulador e cinco óculos, é mais fácil e prático.

Consciente da importante função pedagógica da EFT, o Município tem investido na melhoria dos serviços disponibilizados, tornando este equipamento mais apelativo e inclusivo. Desde que iniciou a sua atividade a Escola Fixa de Trânsito de Vila Real já recebeu um elevado número de crianças e jovens através do seu projeto educativo, disponível de segunda a sexta-feira para a população escolar do concelho e do distrito de Vila Real e de outros distritos, desde que a visita seja previamente solicitada e revestida de um objetivo pedagógico.

O Programa “Família” é outra das componentes disponibilizadas que permite às famílias a utilização gratuita das instalações e equipamentos da Escola Fixa de Trânsito aos sábados, domingos e feriados.

As instalações da Escola Fixa de Trânsito funcionam de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h às 17h30, com o Programa Pedagógico, e aos fins-de-semana e feriados, das 9h30 às 12h 30 e das 14h30 às 18h30, com o Programa Família.

