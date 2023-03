Município de Vila Real lançou terceiro Guia de Campo da Biodiversidade

Município de Vila Real, no âmbito do Plano para a Preservação da Biodiversidade, apresentou no dia 3 de março – Dia Mundial da Vida Selvagem- o terceiro Guia de Campo da Biodiversidade de Vila Real dedicado às Borboletas Noturnas (volume 1).

Depois das borboletas diurnas do primeiro guia e das Aves de Vila Real do 2º Guia, a equipa dedicou-se à compilação dos dados recolhidos ao longo dos últimos anos no plano de monitorização da biodiversidade, trabalhando-os e organizando-os num formato simples, acessível e muito intuitivo.

A apresentação do 3º Guia de Campo da Biodiversidade – As Borboletas Noturnas de Vila Real (volume 1) ocorreu no auditório da Agência de Ecologia Urbana de Vila Real, onde os autores Agostinho Fernandes, Darinka Gonzalez e João Nunes, o Diretor do LEFT- Laboratório de Ecologia Fluvial e Terrestre da UTAD, Professor João Cabral e o Vereador com o pelouro do ambiente, Carlos Silva, moderados por Mafalda Vaz de Carvalho debateram e esclareceram a entusiasmada plateia para a importância deste grupo faunístico e desta ferramenta para a divulgação e sensibilização para a preservação da Biodiversidade. De seguida, no espaço exterior da AEU onde existe uma estrutura de monitorização para as borboletas noturnas, foi observada a dinâmica destes animais e realizadas as identificações possíveis através da utilização do Guia ali desvendado.

Para mais informações e aquisição dos três Guias de Campo da Biodiversidade de Vila Real – Borboletas Diurnas, Aves de Vila Real e Borboletas Noturnas(vol I) contactar a Divisão do Ambiente do Município de Vila Real, nomeadamente ambiente@cm-vilareal.pt

Sintam-se todos/as convidados/as a descobrir mais sobre a Biodiversidade de Vila Real