Município de Vila Real promove campanha de apoio à esterilização de cães e gatos

O Município de Vila Real está a apoiar financeiramente quem esterilizou os seus animais de companhia (cães e gatos) de acordo com a deliberação do Conselho Diretivo do ICNF I.P., nos termos da alínea h) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º43/2019, de 29 de março, na sua redação atual, ao abrigo do AVISO 3/2022 ICNF-DBEAC, com a colaboração dos Centros de Atendimento Médico Veterinários (CAMV) do concelho.

De modo a contemplar o maior número de animais, são elegíveis para efeitos do apoio financeiro todas as esterilizações realizadas entre 1 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022.

Esta campanha insere-se numa política de bem-estar animal, com o objetivo de sensibilizar a população para os benefícios da esterilização de animais de companhia.

Chegamos a um ponto em que são muitos mais os animais que nascem, do que os lares adequados para os receber. Todos os anos há animais vítimas de abandono, maus-tratos, atropelamentos, envenenamentos, tudo devido ao excesso de população. Para combater a raiz do problema – a sobrepopulação – é necessário atuar no sentido de prevenir o nascimento constante de novas ninhadas. Isto é conseguido através da esterilização. Os animais esterilizados deixarão de reproduzir-se, evitando assim que nasça mais uma ninhada sem um lar, destinada a uma vida de sofrimento. Os especialistas garantem e os factos comprovam que esta cirurgia torna-os mais felizes e saudáveis. De facto, para além da vantagem principal referida anteriormente, a esterilização traz inúmeras vantagens, entre as quais temos:

• A esterilização das fêmeas elimina a possibilidade de virem a contrair cancro do ovário ou do útero, bem como previne a piómetra;

• As fêmeas esterilizadas antes do primeiro cio (aproximadamente aos seis/sete meses) têm um risco praticamente nulo de desenvolver tumores mamários, contudo, é possível uma esterilização mais precoce sem que ocorra qualquer consequência sobre o desenvolvimento do animal;

• A esterilização pode reduzir a agressividade nos machos, no entanto, é de referir que a personalidade do animal não muda.

• Animais esterilizados têm menos tendência a fugir, levando uma vida mais segura, longe dos inúmeros perigos da rua como é o caso do atropelamento, uma causa de morte frequente.

A esterilização não causa nenhum mal físico nem psicológico aos animais.

Vamos fazer a nossa parte para pôr um fim à sobrepopulação de animais e, consequentemente, evitar o destino nefasto e anunciado de muitas ninhadas.

A implementação da esterilização como solução para reduzir a sobrepopulação de animais de companhia, para os quais não há donos, é o caminho a seguir.

Os apoios financeiros a que esta campanha se refere são:

€72 para esterilização de cadelas;

€40 para esterilização de cães;

€46 para esterilização de gatas;

€20 para esterilização de gatos.



Para se candidatarem a estes apoios, os munícipes e associações zoófilas, que realizaram a esterilização do seu animal de estimação no CAMV da sua preferência entre 1 de outubro de 2021 até 30 de setembro de 2022, devem efetuar a candidatura no Espaço de Atendimento ao Cidadão do Município de Vila Real e munirem-se dos seguintes documentos:

Formulário de Apoio à esterilização 2022;

Documento de identificação de animal de companhia (DIAC), com indicação de esterilização;

Declaração de Esterilização SIAC;

Comprovativo de residência do requerente;

Comprovativo de IBAN.

Os apoios terminam a 18 de novembro 2022.

ESTERILIZE O SEU ANIMAL. ESTERILIZAR É SALVAR

Formulário de apoio à esterilização 2022

GC