Município de Vila Real promove iniciativa “Música Lar Adentro”

O projeto “Música Lar Adentro”, resultante de uma conjugação entre Cultura e Ação Social, começou há duas semanas e pretende levar coletividades culturais que tenham a valência da música aos Lares do concelho de Vila Real para quebrar o isolamento social dos idosos e promover um encontro geracional.

“Vamos levar a música para dentro dos Lares e proporcionar um momento de confraternização, procurando, simultaneamente, promover o envelhecimento ativo”, afirmou a vereadora da Cultura, Mara Minhava.

Considerando as reconhecidas mais-valias do papel da música ao nível de transformações físicas, emocionais, sociais e culturais, bem como o facto de Vila Real ter um elevado número de coletividades culturais que desenvolvem um trabalho na área da música, surgiu a ideia de se levar a cabo este projeto.

As onze ERPI (Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas) aderiram à iniciativa, sendo que já houve atuações, por parte de grupos diferentes, em três Lares, atuações estas que ocorreram aos fins-de-semana, de forma a conciliar a disponibilidade dos agentes culturais com a dos Lares.

A autarquia tem a missão de trabalhar de forma articulada com estas instituições, ajudando-as a proporcionar algumas atividades diferentes aos seniores, pelo que a promoção destas idas regulares aos Lares e, numa fase posterior, aos Centros de Dia do concelho constitui uma mais-valia, não só para quem dela usufrui, como também para quem nela participa, já que as coletividades têm colaborado neste projeto com enorme gosto e satisfação.

GC CM