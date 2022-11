Município de Vila Real promove seminário “Cidade Vs Mobilidade e Segurança Rodoviária”

No próximo dia 21 de novembro, como forma de assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, o município de Vila Real vai realizar o Seminário “Cidade Vs Mobilidade e Segurança Rodoviária”, promovido no âmbito da iniciativa VILA REAL TALKS.

Com este evento a autarquia pretende fomentar o debate sobre o futuro da mobilidade urbana e a necessidade de garantir a segurança nas estradas.

Este seminário, que se realizará no Teatro Municipal de Vila Real, contará com a participação de reputados especialistas e investigadores que irão partilhar com a audiência a sua visão sobre as diferentes problemáticas que estarão em destaque nos três painéis temáticos a serem apresentados: Sinistralidade Rodoviária: Causas e Consequências; Cidades para as Pessoas e o Futuro da Mobilidade.

PROGRAMA