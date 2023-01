Município de Vila Real promove sessão de esclarecimento sobre projeto Bairros da Bila

No passado dia 25 de janeiro, teve lugar a primeira sessão de esclarecimento dos moradores do Bairro da Araucária, no âmbito do Projeto Bairros da Bila.

Mara Minhava, Vereadora do pelouro de Ação Social e Igualdade, esclareceu os presentes sobre a missão do Projeto Bairros da Bila que, como referiu, visa a realização de um conjunto de atividades e dinâmicas inovadoras que constituirão um instrumento de relevo na promoção da inclusão social, igualdade de oportunidades, melhoria da empregabilidade e no combate ao isolamento social.

A Vereadora referiu, ainda, que não obstante a formação profissional ser um dos principais eixos de atuação do Projeto Bairros da Bila, o novo Espaço do Bairro da Araucária será utilizado com vista ao envolvimento da comunidade, através de lógicas de proximidade com as pessoas, de participação ativa das mesmas e com a realização de atividades que promovam o contacto intergeracional e o envelhecimento ativo.

A sessão de esclarecimento contou, igualmente, com a presença da Diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Doroteia Abraão, que destacou o caráter eclético da formação modular disponibilizada, nas áreas da costura, manicura/pedicura, assistente familiar e de apoio à comunidade e arranjos florais, que será dinamizada pelos formadores do IEFP e que se destinarão, em especial, a pessoas em situação de desemprego visando a sua inserção no mercado de trabalho.

José Maria Magalhães, Presidente da Empresa Municipal Vila Real Social, reforçou a disponibilidade em colaborar em estreita articulação com os técnicos da Divisão de Ação Social do Município, afetos ao Projeto em apreço, em prol das pessoas e do sucesso do mesmo.

As inscrições para as formações modulares poderão ser formalizadas no Espaço Bairros da Bila, sito no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, Bloco J, que passará a estar aberto à comunidade a partir da próxima semana, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00-12h30 14h00 – 17h30.

