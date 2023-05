Município de Vila Real recebe bolsa de 70 mil euros do Consórcio de Mobilidade Erasmus+ – Ensino Escolar

O Município de Vila Real, enquanto entidade coordenadora do Consórcio de Mobilidade Erasmus+ – Ensino Escolar, viu aprovada uma bolsa de 70.562,00€, referente à dotação financeira para o ano 2023, no âmbito da candidatura apresentada a este programa de mobilidade europeia.

Recorde-se que este Consórcio, que para além do Município integra os Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus e as Escolas Secundárias Camilo Castelo Branco e São Pedro, tinha entre os seus objetivos a elaboração de um plano estratégico envolvendo toda a comunidade educativa da rede pública no âmbito do programa Erasmus +, com vista à obtenção de financiamento adicional no âmbito das ações chave 1.

“Foi com enorme satisfação que recebemos a notícia da aprovação desta candidatura, só possível graças ao trabalho colaborativo e em articulação com as nossas escolas” disse o Vice-Presidente e Vereador dos Pelouros da Juventude e Educação e Ensino, Alexandre Favaios, acrescentando que “esta verba possibilitará a mobilização de dezenas de pessoas, que vão ter a oportunidade de perceber e experienciar aquilo que é este projeto educativo que nos vai unir no âmbito do programa Erasmus+”. O autarca deixou ainda uma palavra de agradecimento às escolas envolvidas neste projeto, pois sem o seu empenho e dedicação nada disto seria possível.

A Ação 1 Ensino Escolar apoia as escolas e outras organizações ativas no setor do ensino escolar que pretendam organizar atividades de mobilidade para fins de aprendizagem destinadas a alunos e pessoal. Neste âmbito é apoiado um vasto conjunto de atividades, nomeadamente o acompanhamento no posto de trabalho e cursos de desenvolvimento profissional para pessoal, mobilidade individual e de grupo para alunos, peritos convidados, ente outras atividades.