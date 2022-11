Município de Vila Real responde a questões do BE relativas ao abate de tília no Pioledo

O Município de Vila Real recebeu, no dia 23 de novembro, via e-mail, um pedido de informações por parte do partido político Bloco de Esquerda (BE), relativo à necessidade de abate de uma Tília de grandes dimensões na zona do Pioledo.

Assim, o Município de Vila Real esclarece:

1.Foi realizado algum relatório técnico para o abate da tília? Se sim, pode ser disponibilizado? Sim, foi elaborado um relatório técnico, que se anexa.

2.O relatório foi elaborado pelo arborista do município? O relatório foi elaborado por uma Técnica Superior do Município de Vila Real Mestre em Engenharia Florestal, graduada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

3.Que alternativas ponderou e estudou o executivo municipal em alternativa ao abate? O relatório técnico anexado é bastante claro sobre a gravidade e localização dos danos existentes no tronco da árvore, que impedem a adoção de medidas alternativas ao abate.

4.Foi efetuada alguma parceria com a UTAD na elaboração do relatório? Ao contrário do que parece indiciar a pergunta do Bloco de Esquerda, o Executivo Municipal tem total confiança na qualidade e conhecimentos técnicos dos seus trabalhadores. Tal como é referido acima, o relatório foi elaborado por uma Técnica Superior do Município de Vila Real, Mestre em Engenharia Florestal, graduada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Reforce-se que a Técnica Superior referida obteve a sua graduação académica precisamente na UTAD, instituição de ensino superior que assegura um ensino de excelência nesta e noutras áreas e que o Município de Vila Real muito valoriza. A referida técnica é trabalhadora desta autarquia há vários anos, com elevada experiência nesta matéria. O Município e a UTAD trabalham em ambiente de parceria e grande articulação em inúmeros projetos, alguns ligados ao coberto vegetal do concelho.

5.Está prevista a reposição de arvoredo que garanta a duplicação do nível de sequestro de CO2? Sim, tal como consta do próprio relatório técnico.