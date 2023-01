Município de Vila Real retomou reuniões de Câmara descentralizadas

Foi na freguesia de Abaças que, no passado dia 25 de janeiro, reuniu o Executivo Municipal de Vila Real, em reunião pública. Recorde-se que esta medida foi introduzida pelo atual Executivo Municipal em 2014, como forma de aproximar o processo de tomada de decisão política local aos cidadãos, incentivando a participação de todas e de todos nessa mesma decisão.

Desde a sua implementação as reuniões descentralizadas já percorreram todas as freguesias do concelho, mas desde a eclosão da pandemia de COVID-19, que desaconselhava a aglomeração de pessoas, esta medida foi suspensa. Agora que a situação já se encontra mais estável, foi possível retomá-las.

As reuniões descentralizadas do Executivo Municipal nas freguesias decorrem num modelo absolutamente idêntico ao de todas as outras reuniões de Câmara Municipal, mas contam com a presença de público, que pode intervir e questionar diretamente o Presidente de Câmara e os Vereadores no período previsto para esse efeito. Não são, portanto, reuniões temáticas dedicadas apenas ao território em que decorrem. Por exemplo, na reunião de Abaças foi aprovado, entre outros, o projeto do futuro Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Vila Real.

Em Abaças, foram mais de duas dezenas de cidadãs e cidadãos que fizeram questão de assistir à reunião. No final o Presidente de Junta de Freguesia Filipe Brigas e outros cidadãos, usaram da palavra, quer elogiando a ação da autarquia, quer chamando a atenção para necessidades prementes daquele território. Estas reuniões irão agora continuar a percorrer todas as freguesias de Vila Real, à razão de uma por mês.